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В КПВВ «Майорське» прикордонники виявили наркотичну речовину

В КПВВ «Майорське» прикордонники виявили наркотичну речовину

Київ • УНН

 • 6667 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. В КПВВ “Майорське” прикордонники виявили наркотичну речовину, приховану в запасному колесі, передає УНН з посиланням на прес-слубжуштабу АТО.

Пакунки з сіро-зеленою речовиною виявили сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське» прикордонники Краматорського загону.

Близько 9.20 до контрольного пункту під’їхав автомобіль «Ніссан» під керуванням громадянина України. Під час перевірки на транспортний засіб спрацювала прикордонна службова собака Бренда.

Під час здійснення поглибленого огляду у запасному колесі автівки прикордонники знайшли приховані 9 пакунків з сіро-зеленою речовиною з характерним запахом марихуани, зі слів водія по 800 - 900 грамів кожний.

За даним фактом прикордонники проінформували представників Національної поліції. Проводиться подальша перевірка.

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