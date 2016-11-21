В КПВВ «Майорское» пограничники обнаружили наркотическое вещество
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили наркотическое вещество, скрытое в запасном колесе, передает УНН со ссылкой на пресс-слубжуштабу АТО.
Пакеты с серо-зеленым веществом обнаружили сегодня в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда.
Около 9.20 до контрольного пункта подъехал автомобиль «Ниссан» под управлением гражданина Украины. Во время проверки на транспортное средство сработала пограничная служебная собака Бренда.
При осуществлении углубленного осмотра в запасном колесе автомобиля пограничники нашли скрытые 9 пакетов с серо-зеленым веществом с характерным запахом марихуаны, по словам водителя по 800 - 900 граммов каждый.
По данному факту пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Проводится проверка.