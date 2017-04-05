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В КМДА розповіли про розважальні зони в столиці до Євробачення

В КМДА розповіли про розважальні зони в столиці до Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. До Євробачення в столиці організують розважальні зони на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах, у Національному історико-архітектурному заповіднику „Київська фортеця". Також буде проведено тиждень сучасного мистецтва „Kyiv art week“ і показ 3D-маппінг-шоу. Про це розповів заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, в Києві 19,3 тисяч місць у готелях 3-5 зірок і близько 2 тисяч місць у хостелах, 2,5 тисяч — в готелях поруч із Києвом. Упродовж двох тижнів очікується 20 тисяч іноземних туристів та в 2-3 рази більше внутрішніх, на яких чекає різноманітна розважальна програма.

Він зазначив, що родзинкою локації на Софійській площі стане сцена, прикрашена дзеркальними конструктивами і оснащена великим екраном, розміщеним у перспективі в 90 градусів, завдяки чому збільшується кут огляду. Фан-містечко буде розділене на культурно-мистецьку та інформаційно-довідкову зони, зону відпочинку, розваг,фуд-корти, фотозону.

На Троїцькій площі пройде презентація кращих зразків національної музики, сучасних творів музичного та театрального мистецтва, ознайомлення киян і гостей міста з унікальною українською культурою. Концерти класичної музики за участю оркестру театру оперети, виступи джазових музикантів і народних колективів. Тут будуть фуд-корти, майстер-класи, виставки-продажі, дитячі розваги, фотозони, туристичний інформаційний центр.

“На Контрактовій площі буде Культурно-мистецький проект “Feel Ukraine” — “Відчуй Україну”. В облаштуванні майданчиків і всіх його зон будуть використані мотиви української вишивки. Кожен день буде присвячений окремій темі: день джазу, день майстрів, день української літератури, день образотворчого мистецтва, день костюма і прикрас тощо. Окрім виступів артистів будуть проходити виставки та майстер-класи, які будуть супроводжуватися відеофільмами на екранах сцени. Працюватиме велика дитяча зона, в якій постійно відбуватимуться активності. У рамках роботи розважальної зони проходитиме фестиваль “У пошуках made in Ukraine”, — розповів О.Резніков.

За його словами, на Поштовій площі реалізовується культурно-мистецький проект “Євробачення: Ретроспектива”.
“У Національному історико-архітектурному заповіднику “Київська фортеця” буде розважальна зона “Перший київський пленер „Kyiv art fort 2017“. Головна ідея проекту — використання оборонної споруди для формування мирної художньої платформи. Вдень споруди працюватимуть „всередині“, формуючи унікальний арт-простір для виставок, презентацій і зустрічей. Увечері — „назовні“ — як сферичні екрани. Запланована зустріч громадських і культурних діячів із бійцями АТО, які знаходяться на лікуванні та реабілітації в Головному військовому клінічному госпіталі. У день святкування Дня Європи пройде благодійна виставка-аукціон на підтримку поранених бійців АТО”, — поінформував заступник голови КМДА.

Також, гості “Євробачення-2017” зможуть відвідати тиждень сучасного мистецтва “Kyiv art week”. У рамках тижня заплановано участь 6 музеїв, понад 20 галерей України та інших країн.

“Окрім того, заплановано культурно-мистецький проект показу 3D-mapping-show „Kiyv Light Fest“ — міжнародний фестиваль світла і медіа-арту. Питання локацій фестивалю ще узгоджується, серед можливих варіантів — Контрактова, Поштова, Михайлівська площі, парк Кіото”, — розповів О.Резніков.

Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли, які заходи з благоустрою проведуть у Києві до Євробачення.

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