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В КГГА рассказали о развлекательных зонах в столице на Евровидение

В КГГА рассказали о развлекательных зонах в столице на Евровидение

Киев  •  УНН

 • 14889 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. К Евровидению в столице организуют развлекательные зоны на Софийской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площадях, в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость". Также будет проведена неделя современного искусства "Kyiv art week" и показ 3D-маппинг-шоу. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в Киеве 19 300 мест в отелях 3-5 звезд и около 2 тысяч мест в хостелах, 2500 — в отелях рядом с Киевом. В течение двух недель ожидается 20 тысяч иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних, которых ждет разнообразная развлекательная программа.

Он отметил, что изюминкой локации на Софийской площади станет сцена, украшенная зеркальными конструктивами и оснащена большим экраном, расположенным в перспективе в 90 градусов, благодаря чему увеличивается угол обзора. Фан-городок будет разделен на культурно-художественную и информационно-справочную зоны, зону отдыха, развлечений, фуд-корты, фотозону.

На Троицкой площади пройдет презентация лучших образцов национальной музыки, современных произведений музыкального и театрального искусства, ознакомление киевлян и гостей города с уникальной украинской культурой. Концерты классической музыки с участием оркестра театра оперетты, выступления джазовых музыкантов и народных коллективов. Здесь будут фуд-корты, мастер-классы, выставки-продажи, детские развлечения, фотозоне, туристический информационный центр.

“На Контрактовой площади будет Культурно-художественный проект “Feel Ukraine” — “Почувствуй Украины”. В обустройстве площадок и всех его зон будут использованы мотивы украинской вышивки. Каждый день будет посвящен отдельной теме: день джаза, день мастеров, день украинской литературы, день изобразительного искусства, день костюма и украшений и тому подобное. Кроме выступлений артистов будут проходить выставки и мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона, в которой постоянно будут происходить активности. В рамках работы развлекательной зоны будет проходить фестиваль “В поисках made in Ukraine”, — рассказал А.Резников.

По его словам, на Почтовой площади реализуется культурно-художественный проект “Евровидения: Ретроспектива”.
“В Национальном историко-архитектурном заповеднике “Киевская крепость” будет развлекательная зона “Первый киевский пленэр „Kyiv art fort 2017“. Главная идея проекта — использование оборонительного сооружения для формирования мирной художественной платформы. Днем сооружения будут работать „внутри“, формируя уникальный арт-пространство для выставок, презентаций и встреч. Вечером — „наружу“ — как сферические экраны. Запланирована встреча общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, которые находятся на лечении и реабилитации в Главном военном клиническом госпитале. В день празднования Дня Европы пройдет благотворительная выставка-аукцион в поддержку раненых бойцов АТО ”, - сообщил заместитель председателя КГГА.

Также, гости “Евровидения-2017” смогут посетить неделя современного искусства “Kyiv art week”. В рамках недели запланировано участие 6 музеев, более 20 галерей Украины и других стран.

“Кроме того, запланировано культурно-художественный проект показа 3D-mapping-show ”Kiyv Light Fest“- международный фестиваль света и медиа-арта. Вопрос локаций фестиваля еще согласовывается, среди возможных вариантов — Контрактовая, Почтовая, Михайловская площади, парк Киото ”, - рассказал А.Резников.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали, какие меры по благоустройству проведут в Киеве на Евровидение.

Украинские Национальные Новости

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