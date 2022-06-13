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У Києві сталася масштабна пожежа: загорівся торговельний павільйон

У Києві сталася масштабна пожежа: загорівся торговельний павільйон

Київ • УНН

 • 200878 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні у Деснянському районі Києва сталася масштабна пожежа – загорівся торговельний павільйон. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС в Києві. 

Цитата

"13 червня о 14:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Маяковського, 75/2, що у Деснянському районі столиці. До місця виклику було направлено вогнеборців 13-ї та 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, горів торговельний павільйон розміром 10х10 м. О 14:59 пожежу на площі 100 кв. м рятувальники локалізували, а о 15:43 - ліквідували. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо

Через обстріли російських окупантів на території двох котеджів Малоданилівської громади сталося займання. Пожежу на 600 кв. м рятувальники гасили протягом п'яти годин.

4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум’я повністю охопило головний храм обителі.

Українські Національні Новини

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