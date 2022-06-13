У Києві сталася масштабна пожежа: загорівся торговельний павільйон

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"13 червня о 14:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Маяковського, 75/2, що у Деснянському районі столиці. До місця виклику було направлено вогнеборців 13-ї та 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, горів торговельний павільйон розміром 10х10 м. О 14:59 пожежу на площі 100 кв. м рятувальники локалізували, а о 15:43 - ліквідували. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронні органи.

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Через обстріли російських окупантів на території двох котеджів Малоданилівської громади сталося займання. Пожежу на 600 кв. м рятувальники гасили протягом п'яти годин.

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