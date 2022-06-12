Харківщина: внаслідок російських обстрілів у Малоданилівській громаді горіли два котеджі

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“Серед найбільших пожеж, спричинених ворогом, є пожежа у приватному секторі на території Малоданилівської ОТГ. Там горіли відразу 2 приватних котеджі на загальній площі 600 кв.м. На місці події працювали 9 пожежних автоцистерн і 1 автодрабина. Виклик на номер „101“ надійшов о 17:29. Вже о 19:10 відбулась локалізація вогню. Проте остаточно його приборкати вдалось лише о 22:35”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше пожеж за добу сталося у Чугуївському районі.

“Там в різні періоди доби у різних територіальних громадах загалом сталося 7 таких пожеж. Решта — у Харківському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 17,5 га екосистем”, — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники гасили пожежу, яка виникла не внаслідок обстрілів.

“Рятувальники врятували 7 осіб та ще 10 евакуювали. Пожежа сталася о 01:03 у підвалі житлової двоповерхівки за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 28. Горіли речі на площі 20 кв.м. Це спричинило сильне задимлення і несло загрозу людям. Вогнеборці локалізували дане загоряння о 01:44 та ліквідували його о 02:17. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електричного обігрівача”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

За добу піротехніки ДСНС розмінували 15 російських снарядів.

Нагадаємо

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу будинку у Чкаловській громаді Чугуївського району тіла чотирьох осіб.