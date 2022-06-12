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Харьковская область: в результате российских обстрелов в Малоданиловской общине горели два коттеджа

Харьковская область: в результате российских обстрелов в Малоданиловской общине горели два коттеджа

Киев • УНН

 • 196074 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из-за обстрелов российских оккупантов на территории двух коттеджей Малоданиловской общины произошло возгорание. Пожар на 600 кв. м спасатели тушили в течение пяти часов. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“Среди крупнейших пожаров, вызванных врагом, есть пожар в частном секторе на территории Малоданиловской ОТГ. Там горели сразу 2 частных коттеджа на общей площади 600 кв.м. На месте происшествия работали 9 пожарных автоцистерн и 1 автолестница. Вызов на номер „101“ поступил в 17:29. Уже в 19:10 произошла локализация огня. Однако окончательно его усмирить удалось лишь в 22:35”, — говорится в сообщении.

Больше всего пожаров за сутки произошло в Чугуевском районе.

“Там в разные периоды суток в разных территориальных общинах в общей сложности произошло 7 таких пожаров. Остальные — в Харьковском (2), Богодуховском (1) и Изюмском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело свыше 17,5 га экосистем”, — говорится в сообщении.

Также спасатели тушили пожар, возникший не в результате обстрелов.

“Спасатели спасли 7 человек и еще 10 эвакуировали. Пожар произошел в 01:03 в подвале жилой двухэтажки по адресу: г. Харьков, ул. Балашовская, 28. Горели вещи на площади 20 кв.м. Это привело к сильному задымлению и несло угрозу людям. Пожарные локализовали данное возгорание в 01:44 и ликвидировали его в 02:17. Вероятная причина пожара — краткое замыкание электрического обогревателя”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За сутки пиротехники ГСЧС разминировали 15 российских снарядов.

Напомним 

Спасатели достали из-под завалов разрушенного в результате вражеского обстрела дома в Чкаловской общине Чугуевского района тела четырех человек.

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