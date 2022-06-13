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В Киеве произошел масштабный пожар: загорелся торговый павильон

В Киеве произошел масштабный пожар: загорелся торговый павильон

Киев • УНН

 • 200876 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар – загорелся торговый павильон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве. 

Цитата

"13 июня в 14:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маяковского, 75/2, что в Деснянском районе столицы. К месту вызова были направлены пожарные 13-q и 43-й Государственных пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.

Детали 

По предварительным данным, горел торговый павильон размером 10х10 м. В 14:59 пожар на площади 100 кв. м спасатели локализовали, а в 15:43 – ликвидировали. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Напомним

Из-за обстрелов русских оккупантов на территории двух коттеджей Малоданиловской общины произошло возгорание. Пожар на 600 кв. м спасатели тушили в течение пяти часов.

4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Огонь полностью охватил главный храм обители.

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