В Киеве произошел масштабный пожар: загорелся торговый павильон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня в Деснянском районе Киева произошел масштабный пожар – загорелся торговый павильон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
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"13 июня в 14:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Маяковского, 75/2, что в Деснянском районе столицы. К месту вызова были направлены пожарные 13-q и 43-й Государственных пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, горел торговый павильон размером 10х10 м. В 14:59 пожар на площади 100 кв. м спасатели локализовали, а в 15:43 – ликвидировали. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.
Напомним
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