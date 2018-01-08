В Києві підчас гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Дніпровському районі столиці, підчас гасіння пожежі в багатоповерховому будинку, рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України в місті Києві.
Пожежники повідомили, що 7 січня о 20:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на бул. Олексія Давидова, 19, в одній з квартир 7 поверху виникла пожежа.
"На місце події прибуло чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 21:06 пожежу площею 10 кв.м було локалізовано, а о 21:26 — ліквідовано. Під час гасіння пожежі, в одній з кімнат квартири, рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - розповіли в прес-службі.
В ДСНС додали, що на місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в Донецькій області затримали 18-річного мешканця Краматорська, який підпалював будинки та під'їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум'ям.