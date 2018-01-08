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В Киеве во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины

Киев • УНН

 • 11787 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Днепровском районе столицы, во время тушения пожара в многоэтажном доме, спасатели нашли тело пожилой женщины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в городе Киеве.

В Киеве во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины

Пожарные сообщили, что 7 января в 20:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на бул. Алексея Давыдова, 19, в одной из квартир, расположенной на 7 этаже, возник пожар.

"На место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части. В 21:06 пожар площадью 10 кв.м был локализован, а в 21:26 - ликвидирован. Во время тушения пожара в одной из комнат квартиры, спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Причина возникновения пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

В ГоСЧС добавили, что на месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Напомним, в Донецкой области задержали 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.

 

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