В Киеве во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины

Пожарные сообщили, что 7 января в 20:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на бул. Алексея Давыдова, 19, в одной из квартир, расположенной на 7 этаже, возник пожар.

"На место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части. В 21:06 пожар площадью 10 кв.м был локализован, а в 21:26 - ликвидирован. Во время тушения пожара в одной из комнат квартиры, спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Причина возникновения пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

В ГоСЧС добавили, что на месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Напомним, в Донецкой области задержали 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.



