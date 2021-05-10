В Херсонській області зафіксовано 90 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 90 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1005 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 422 ПЛР-дослідження, 25 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 100 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 90 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 31 чоловік та 59 жінок. З них 11 дітей та 1 медичний працівник", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "68 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 22 особи".
Зазначається, що за добу померли три особи. Всі мали пневмонію та COVID-19.
Зокрема, в області зафіксовано 14 одужань.
"Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 28 959 людей, з яких 12 292 - чоловіки і 16 667 - жінки", - додається у повідомленні.
"Тож наразі в області 32 388 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 26 076 людей побороли недуг;
- 5 307 людей інфіковані COVID-19;
- 1 005 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 119 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 393 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.