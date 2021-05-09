В Україні вже 2,119 млн випадків COVID-19, за добу - 5 372

КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,119 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 травня, - 5,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 193. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - майже до 2,6 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.