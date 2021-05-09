В Україні вже 2,119 млн випадків COVID-19, за добу - 5 372
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,119 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 травня, - 5,3 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 193. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - майже до 2,6 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
“5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 599 осіб;
летальних випадків – 193;
одужало – 9 181 особа;
здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 119 510 осіб;
одужало – 1 759 751 особа;
летальних випадків – 46 393;
проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні. 862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.