В Украине уже 2,119 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 372

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,119 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 мая - 5,3 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 193. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных - почти до 2,6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.