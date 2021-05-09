В Украине уже 2,119 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 372
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,119 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 мая - 5,3 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 193. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных - почти до 2,6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“5372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 мая 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников”, - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2 599 человек;
летальных случаев — 193;
выздоровели — 9 181 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 46 516 (в том числе методом ПЦР — 21 796, методом ИФА — 4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 861).
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 119 510 человек;
выздоровели — 1 759 751 человек;
летальных исходов — 46 393;
проведения ПЦР-тестов — 9 655 779.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 в Украине. 862641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
м. Киев — 255 случаев / 360 прививок;
Винницкая область — 73 случая / 60 прививок;
Волынская область — 82 случая / 102 прививки;
Днепропетровская область — 798 случаев / 510 прививок;
Донецкая область — 401 случай / 0 прививок;
Житомирская область — 191 случай / 51 прививки;
Закарпатская — 37 случаев / 30 прививок;
Запорожская область — 111 случаев / 53 прививки;
Ивано-Франковская область — 83 случая / 120 прививок;
Киевская область — 210 случаев / 225 прививок;
Кировоградская область — 150 случаев / 289 прививок;
Луганская область — 54 случая / 86 прививок;
Львовская область — 329 случаев / 814 прививок;
Николаевская область — 253 случая / 303 прививки;
Одесская область — 342 случая / 298 прививок;
Полтавская область — 147 случаев / 164 прививки;
Ровенская область — 142 случая / 50 прививок;
Сумская область — 225 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область — 227 случаев / 160 прививок;
Харьковская область — 361 случай / 55 прививок;
Херсонская область — 154 случая / 540 прививок;
Хмельницкая область — 227 случаев / 10 прививок;
Черкасская область — 152 случая / 226 прививок;
Черновицкая область — 69 случаев / 117 прививок;
Черниговская область — 299 случаев / 180 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.