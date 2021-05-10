В Херсонской области зафиксировано 90 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1005 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 422 ПЦР-исследования, 25 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 100 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 31 человек и 59 женщин. Из них 11 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “68 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 22 человека”.
Отмечается, что за сутки умерли три человека. Все имели пневмонию и COVID-19.
В частности, в области зафиксировано 14 выздоровлений.
“Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 28959 человек, из которых 12 292 — мужчины и 16667 — женщины”, — добавляется в сообщении.
“Поэтому сейчас в области 32 388 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 26 076 человек победили недугов;
— 5307 человек инфицированы COVID-19;
— 1005 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 119 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 393 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.