В Херсонській області другу добу поспіль менше десяти нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано лише вісім нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 621 ПЛР-дослідження, 1219 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1401 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 8 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 1 дитина та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що стан хворих задовільний: “6 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 2 особи”.
Додається, що за добу померли чотири людини, всі мали пневмонію та COVID-19. Також в області зафіксовано 23 одужання.
“Тож наразі в області 22 009 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 20 433 людини побороли недуг;
— 893 людини інфіковані COVID-19;
— 683 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 410 061 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 204 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.