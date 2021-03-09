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В Херсонской области вторые сутки подряд фиксируют меньше десяти новых случаев COVID-19

В Херсонской области вторые сутки подряд фиксируют меньше десяти новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20232 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано лишь восемь новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 621 ПЦР-исследования, 1219 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1401 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 8 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “6 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 2 человека”.

Добавляется, что за сутки умерли четыре человека, все имели пневмонию и COVID-19. Также в области зафиксировано 23 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 22 009 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 433 человека побороли недуг;
— 893 человека инфицированы COVID-19;
— 683 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 410 061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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