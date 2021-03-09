В Херсонской области вторые сутки подряд фиксируют меньше десяти новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано лишь восемь новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 621 ПЦР-исследования, 1219 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1401 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 8 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “6 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 2 человека”.
Добавляется, что за сутки умерли четыре человека, все имели пневмонию и COVID-19. Также в области зафиксировано 23 выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 22 009 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 433 человека побороли недуг;
— 893 человека инфицированы COVID-19;
— 683 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 410 061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.