В Херсонській області чоловік намагався обміняти гранату на пляшку горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Житель Скадовського району (Херсонська область) намагався обміняти гранату та димову шашку на пляшку горілки. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
У Скадовське відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл місцевий житель пропонує людям купити або обміняти у нього гранату та димову шашку за пляшку горілки. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Продавцем боєприпасу виявився 40-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Під час особистого огляду поліцейські вилучили в пакеті димову шашку та гранату УЗРГМ з запалом до неї окремо. Чоловік пояснив, що гранату та шашку йому нібито передав невідомий. Наразі усе вилучено та направлено на експертизу, встановлюється походження боєприпаса.
Як повідомив начальник слідчого відділення Скадовського відділення поліції Ігор Моргун, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, поліція встановлює невідомих, які сьогодні близько 13.00 у Рівному кинули гранату у будинок місцевого жителя.