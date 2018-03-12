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В Херсонской области мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки

В Херсонской области мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки

Киев  •  УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Житель Скадовского района (Херсонская область) пытался обменять гранату и дымовую шашку на бутылку водки. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

В Скадовске отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел местный житель предлагает людям купить или обменять у него гранату и дымовую шашку на бутылку водки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Продавцом боеприпаса оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Во время личного досмотра полицейские изъяли в пакете дымовую шашку и гранату УЗРГМ с запалом к ней отдельно. Мужчина пояснил, что гранату и шашку ему якобы передал неизвестный. Сейчас все изъято и направлено на экспертизу, устанавливается происхождение боеприпаса.

Как сообщил начальник следственного отделения Скадовского отделения полиции Игорь Моргун, открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, полиция устанавливает неизвестных, сегодня около 13.00 в Ровно бросили гранату в дом местного жителя.

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