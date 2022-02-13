В Канаді продовжуються протести далекобійників попри заборону суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протестувальники все ще страйкують на кордоні Канади зі Сполученими Штатами, незважаючи на рішення суду, яке наказує їм залишити міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Дальнобійники блокують міст Амбассадор, життєво важливу торговельну лінію між Віндзором, Онтаріо, і Детройтом, штат Мічиган.
Заборона набула чинності учора о 19:00 за місцевим часом у п’ятницю, щоб завершити дні протестів.
Розпорядження було подано містом Віндзор та Асоціацією виробників автомобільних запчастин, які стверджували, що втрачають до 50 мільйонів доларів (39 мільйонів доларів; 29 мільйонів фунтів стерлінгів) на день через конвой.
Після ухвали суду віндзорська поліція оприлюднила заяву, щоб «донести до демонстрантів, що блокування перетину кордону є кримінальним злочином». У поліції додали, що кримінальний вирок може призвести до арешту транспортних засобів і неможливості в'їзду в США.
Але через кілька годин натовпи людей, які розмахували канадськими прапорами, порушили наказ і продовжили окупувати міст.
Нагадаємо
Канадський суддя наказав протестувальникам біля мосту Амбасадор, який пролягає через американсько-канадський кордон, припинити 5-денну блокаду.