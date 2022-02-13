В Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков несмотря на запрет суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Протестующие все еще бастуют на границе Канады с Соединенными Штатами, несмотря на решение суда, предписывающее им покинуть мост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Дальнобойщики блокируют мост Амбассадор, жизненно важную торговую линию между Виндзором, Онтарио, и Детройтом, штат Мичиган.
Запрет вступил в силу вчера в 19:00 по местному времени в пятницу, чтобы завершить дни протестов.
Распоряжение было подано городом Виндзор и Ассоциацией производителей автомобильных запчастей, которые утверждали, что теряют до 50 миллионов долларов (39 миллионов долларов; 29 миллионов фунтов стерлингов) в день через конвой.
После постановления суда Виндзорская полиция обнародовала заявление, чтобы "донести до демонстрантов, что блокирование пересечения границы является уголовным преступлением". В полиции добавили, что уголовный приговор может привести к аресту транспортных средств и невозможности въезда в США.
Но через несколько часов толпы людей, размахивавших канадскими флагами, нарушили приказ и продолжили оккупировать мост.
Напомним
Канадский судья приказал протестующим возле моста Амбассадор, который пролегает через американо-канадскую границу, прекратить 5-дневную блокаду.