В Канаді чоловік з мачете напав на перехожих, є постраждалі

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У місцевій поліції поки вважають, що жертвами нападу могли стати випадкові перехожі. В результаті три людини знаходяться в лікарні, четвертому потерпілому медична допомога не знадобилася.

В результаті поліцейської операції із залученням кінологів та авіації нападника було затримано. Зараз з ним працюють слідчі. Мотиви затриманого встановлюються.

Нагадаємо

Увечері 13 жовтня в норвезькому місті Конгсберг чоловік ходив вулицями і стріляв із лука в людей. Унаслідок цього загинуло п’ятеро осіб, двоє дістали поранення.

В операції з реагування на надзвичайну ситуацію в місті брали участь озброєна поліція, два гелікоптери і понад десяти машин швидкої допомоги.