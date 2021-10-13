В Норвегії невідомий чоловік застрелив з лука кількох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. За даними поліції Норвегії, кілька людей були вбиті, а інші поранені людиною, яка почала стріляти з лука в одному з норвезьких міст. Про це інформує УНН з посиланням на норвезьку телерадіокомпанію NRK.
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Підозрюваний був затриманий після нападу пізно ввечері в середу в місті Конгсберг, в 80 км на північний захід від столиці Осло, повідомив представник поліції.
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"Ця людина була затримана... судячи з наявної у нас інформації, ця людина проводила дії поодинці, - заявив журналістам начальник поліції Ейвінд Аас. - Кілька людей отримали поранення, кілька людей загинули".
Він відмовився коментувати кількість жертв, але сказав, що було "кілька місць злочинів".
Місцеві ЗМІ повідомили про великомасштабну операцію з реагування на надзвичайну ситуації в місті за участю збройної поліції, двох вертольотів і більше десяти машин швидкої допомоги.
За повідомленнями ЗМІ, зловмисник почав стріляти з лука з супермаркету Coop Extra на західній стороні міста.
Поки поліція повідомляє, що точна кількість жертв невідома. Постраждалі доставлені на лікування в довколишні лікарні.
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