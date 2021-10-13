В Норвегії невідомий чоловік застрелив з лука кількох людей

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Підозрюваний був затриманий після нападу пізно ввечері в середу в місті Конгсберг, в 80 км на північний захід від столиці Осло, повідомив представник поліції.

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"Ця людина була затримана... судячи з наявної у нас інформації, ця людина проводила дії поодинці, - заявив журналістам начальник поліції Ейвінд Аас. - Кілька людей отримали поранення, кілька людей загинули".

Він відмовився коментувати кількість жертв, але сказав, що було "кілька місць злочинів".

Місцеві ЗМІ повідомили про великомасштабну операцію з реагування на надзвичайну ситуації в місті за участю збройної поліції, двох вертольотів і більше десяти машин швидкої допомоги.

За повідомленнями ЗМІ, зловмисник почав стріляти з лука з супермаркету Coop Extra на західній стороні міста.

Поки поліція повідомляє, що точна кількість жертв невідома. Постраждалі доставлені на лікування в довколишні лікарні.

Нагадаємо

На початку жовтня в Пакистані, у провінції Хайбер-Пахтунхва, терористи напали на автомобіль співробітників служби безпеки. Загинуло 5 військових.