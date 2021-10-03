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У Пакистані внаслідок терористичного нападу загинуло 5 військових

Київ • УНН

 • 18858 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На північному заході Пакистану, у провінції Хайбер-Пахтунхва, терористи напали на автомобіль співробітників служби безпеки. Загинуло 5 військових, пише УНН з посиланням на Хinhua.

Деталі

Співробітники служби безпеки з напіввійськових військ Корпусу прикордонних військ та військових військовослужбовців Леві перебували в автомобілі, коли його атакували, йдеться у повідомленні військового медіа-відділу “Міжслужбові зв’язки з громадськістю”.

“Зараз триває операція з очищення, щоб ліквідувати будь-якого терориста, виявленого в цьому районі”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Нещодавно у Хайбер -Пахтунхва та на південному заході провінцій Белуджистан спостерігається сплеск терористичних нападів на сили безпеки в Пакистані.

Нагадаємо

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