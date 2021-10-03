В Пакистане в результате террористического нападения погибли 5 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва, террористы напали на автомобиль сотрудников службы безопасности. Погибло 5 военных, пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Сотрудники службы безопасности с полувоенных войск Корпуса пограничных войск и военных военнослужащих Леви находились в автомобиле, когда его атаковали, говорится в сообщении военного медиа-отдела “Междуслужебные связи с общественностью”.
“Сейчас идет операция по очистке, чтобы ликвидировать любого террориста, обнаруженного в этом районе”, — говорится в сообщении.
Lополнение
Недавно в Хайбер -Пахтунхва и на юго-западе провинции Белуджистан наблюдается всплеск террористических нападений на силы безопасности в Пакистане.
Напомним
Полиция Нигерии заявила, что двое полицейских были убиты во время препятствования нападениям неизвестных боевиков на полицейский участок и банк в юго-западном штате страны Осун