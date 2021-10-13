В Норвегии неизвестный мужчина застрелил из лука несколько человек

КИЕВ. 13 октября. УНН. По данным полиции Норвегии, несколько человек были убиты, а другие ранены человеком, который начал стрелять из лука в одном из норвежских городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.