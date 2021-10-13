В Норвегии неизвестный мужчина застрелил из лука несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По данным полиции Норвегии, несколько человек были убиты, а другие ранены человеком, который начал стрелять из лука в одном из норвежских городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.
Детали
Подозреваемый был задержан после нападения поздно вечером в среду в городе Конгсберг, в 80 км к юго-западу от столицы Осло, сообщил представитель полиции.
Цитата
“Этот человек был задержан... судя по имеющейся у нас информации, этот человек проводил эти действия в одиночку, — заявил журналистам начальник полиции Эйвинд Аас. — Несколько человек получили ранения, несколько человек погибли”.
Он отказался комментировать количество жертв, но сказал, что было “несколько мест преступлений”.
Местные СМИ сообщили о крупномасштабной операции по реагированию на чрезвычайную ситуации в городе с участием вооруженной полиции, двух вертолетов и более десяти машин скорой помощи.
По сообщениям СМИ, злоумышленник начал стрелять из лука из супермаркета Coop Extra на западной стороне города.
Пока полиция сообщает, что точное количество жертв неизвестно. Пострадавшие доставлены на лечение в близлежащие больницы.
Напомним
В начале октября в Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва, террористы напали на автомобиль сотрудников службы безопасности. Погибли 5 военных.