В Канаде мужчина с мачете напал на прохожих, есть пострадавшие

Детали
В местной полиции пока считают, что жертвами нападения могли стать случайные прохожие. В результате три человека находятся в больнице, четвертом пострадавшему медицинская помощь не понадобилась.
В результате полицейской операции с привлечением кинологов и авиации нападавший был задержан. Сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного устанавливаются.
Напомним
Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг человек ходил по улицам и стрелял из лука в людей. В результате погибли пять человек, двое получили ранения.
В операции по реагированию на чрезвычайную ситуацию в городе участвовали вооруженная полиция, два вертолета и более десяти машин скорой помощи.