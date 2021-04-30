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В Івано-Франківській області сталась смертельна ДТП із автобусом: двоє людей загинуло, шестеро - поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Івано-Франківській області сталося зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса. У ДТП загинули водій та пасажир легковика, ще шість пасажирів автобуса постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

Деталі

За даними рятувальників, 30 квітня о 15:09 надійшло повідомлення про ДТП в селі Корнич, Коломийського району, Івано-Франківської області, що сталася в результаті зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса, який здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом «Івано-Франківськ – Снятин».

Цитата

"У результаті ДТП, 2 особи, водій та пасажир легкового автомобіля, загинули. Ще шестеро осіб, які перебували в автобусі, медики доставили до Коломийської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Рятувальниками проведено заходи з відключення АКБ легкового автомобіля. На місці працюють працівники поліції.

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