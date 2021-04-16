Троє людей загинули в ДТП на Кіровоградщині

Деталі

“Внаслідок зіткнення сталось займання автомобілів „Таврія“ та Volkswagen Passat. У результаті загинули троє людей, що перебували у автомобілі „Таврія“. Їх дані встановлюються”, — йдеться в повідомленні.

Вогнеборці о 20:51 пожежу локалізували, о 20:59 — ліквідували та деблокували тіла трьох загиблих громадян із салону легковика.

Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці.

Доповнення

На Миколаївщині мікроавтобус, який пошти перевозив у трунах шість тіл померлих від COVID-19, зіткнувся з вантажівкою.