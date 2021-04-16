Троє людей загинули в ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. 15 квітня, о 20:27, до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, що сталась поблизу с. Одая Голованівського району. Про це УНН поінформували в пресслужбі УДСНС в Кіровоградській області.
Деталі
“Внаслідок зіткнення сталось займання автомобілів „Таврія“ та Volkswagen Passat. У результаті загинули троє людей, що перебували у автомобілі „Таврія“. Їх дані встановлюються”, — йдеться в повідомленні.
Вогнеборці о 20:51 пожежу локалізували, о 20:59 — ліквідували та деблокували тіла трьох загиблих громадян із салону легковика.
Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці.
Доповнення
На Миколаївщині мікроавтобус, який пошти перевозив у трунах шість тіл померлих від COVID-19, зіткнувся з вантажівкою.