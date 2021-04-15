Смертельна ДТП на Миколаївщині: мікроавтобус перевозив шість тіл померлих від COVID-19

Цитата

“Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 „Миколаїв — Дніпро“ біля села Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (у трунах)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого”.

Що було раніше

На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою пошти, внаслідок чого остання перекинулася в кювет. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв, інший — госпіталізований.

Доповнення

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП — з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.