Смертельна ДТП на Миколаївщині: мікроавтобус перевозив шість тіл померлих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Миколаївщині мікроавтобус, який зіткнувся з вантажівкою пошти перевозив у трунах шість тіл померлих від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
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“Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі Н-11 „Миколаїв — Дніпро“ біля села Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (у трунах)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого”.
Що було раніше
На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою пошти, внаслідок чого остання перекинулася в кювет. Внаслідок ДТП загинув один з водіїв, інший — госпіталізований.
Доповнення
За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП — з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.