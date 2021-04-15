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Смертельное ДТП в Николаевской области: микроавтобус перевозил шесть тел умерших от COVID-19

Смертельное ДТП в Николаевской области: микроавтобус перевозил шесть тел умерших от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22672 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Николаевской области микроавтобус, который столкнулся с грузовиком почты, перевозил в гробах шесть тел умерших от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Цитата

"Сегодня, 15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле села Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от Covid (в гробах)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Что было раньше

В Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком почты, вследствие чего последний опрокинулся в кювет. В результате ДТП погиб один из водителей, другой - госпитализирован.

Дополнение

По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

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