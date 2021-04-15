Вантажівка пошти перекинулася від зіткнення з мікроавтобусом, є жертва

Деталі

ДТП сталася 15 квітня до шостої години ранку на автодорозі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" поблизу села Михайло-Ларине, що неподалік від Миколаєва.

"Очевидці сповістили про те, що сталось зіткнення автомобіля Fiat Scudo та вантажного автомобіля Foton (пошта)", - поввідомили у ДСНС.

На місці з'ясувалось, що "внаслідок події водій першого транспортного засобу від отриманих травм помер на місці". Його заблокувало деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували тіло загиблого.

Керманича другого автомобіля каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні.

На місці події працювали співробітники поліції.

Додамо

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.