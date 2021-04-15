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Грузовик почты перевернулся от столкновения с микроавтобусом, есть жертва

Грузовик почты перевернулся от столкновения с микроавтобусом, есть жертва

Киев  •  УНН

 • 16741 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком почты, вследствие чего последний перевернулся в кювет. В результате ДТП погиб один из водителей, другой - госпитализирован. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

детали

ДТП произошло 15 апреля по шести часов утра на автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" вблизи села Михайло-Ларино, недалеко от Николаева.

"Очевидцы сообщили о том, что произошло столкновение автомобиля Fiat Scudo и грузового автомобиля Foton (почта)", - поввидомилы в ДСНС.

На месте выяснилось, что "в результате происшествия водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте". Его заблокировало деформированными элементами кабины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего.

Водителя второго автомобиля каретой скорой помощи доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Добавим

По данным МВД, за 2020 год в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

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