Три человека погибли в ДТП в Кировоградской области

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 54995 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 124346 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 179762 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 182126 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 266602 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 308704 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156218 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142819 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Три человека погибли в ДТП в Кировоградской области

Три человека погибли в ДТП в Кировоградской области

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. 15 апреля, в 20:27, в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла вблизи с. Одая Голованевского района. Об этом УНН сообщили в пресс служба УГСЧС в Кировоградской области.

Детали

“В результате столкновения произошло возгорание автомобилей „Таврия“ и Volkswagen Passat. В результате погибли три человека, находившиеся в автомобиле „Таврия“. Их данные устанавливаются”, — говорится в сообщении.

Пожарные в 20:51 пожар был локализован, в 20:59 — ликвидировали и деблокировали тела трех погибших граждан из салона легковушки.

Причину пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливают специалисты.

Дополнение

В Николаевской области микроавтобус, который почты перевозил в гробах шесть тел умерших от COVID-19 столкнулся с грузовиком.

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