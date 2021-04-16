Три человека погибли в ДТП в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. 15 апреля, в 20:27, в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, которая произошла вблизи с. Одая Голованевского района. Об этом УНН сообщили в пресс служба УГСЧС в Кировоградской области.
Детали
“В результате столкновения произошло возгорание автомобилей „Таврия“ и Volkswagen Passat. В результате погибли три человека, находившиеся в автомобиле „Таврия“. Их данные устанавливаются”, — говорится в сообщении.
Пожарные в 20:51 пожар был локализован, в 20:59 — ликвидировали и деблокировали тела трех погибших граждан из салона легковушки.
Причину пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливают специалисты.
Дополнение
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