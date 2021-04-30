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В Ивано-Франковской области произошла смертельная ДТП с автобусом: два человека погибли, шестеро - ранены

В Ивано-Франковской области произошла смертельная ДТП с автобусом: два человека погибли, шестеро - ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще шесть пассажиров автобуса пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Детали

По данным спасателей, 30 апреля в 15:09 поступило сообщение о ДТП в селе Корнич, Коломыйского района, Ивано-Франковской области, что произошло в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который осуществлял перевозку 20 пассажиров по маршруту “Ивано-Франковск — Снятин”.

Цитата

“В результате ДТП, 2 человека, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Еще шесть человек, которые находились в автобусе, медики доставили в Коломыйскую ЦРБ”, — говорится в сообщении.

Добавим

Спасатели проведены мероприятия по отключению АКБ легкового автомобиля. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним

Три человека погибли в ДТП в Кировоградской области.

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