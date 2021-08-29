В Італії за обід в піцерії без COVID-паспорта чоловіка оштрафували на 400 євро

Деталі

Подія сталася в провінції Ровіго на півночі країни. Власника піцерії також оштрафували на 1 000 євро.

Що таке Green Pass?

Схема впровадження Green Pass була оголошена прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі в липні, при цьому уряд сподівався, що ця схема продовжить стимулювати вакцинацію населення, особливо в зв'язку з триваючим розповсюдженням високо заразного варіанта COVID-19 "Дельта".

Сертифікат, який може бути як цифровим, так і паперовим, надається італійцям у віці від 12 років і старше, які отримали вакцину, схвалену EMA, через не менш ніж п'ятнадцяти днів після першої дози.

З іншого боку, ті, хто відмовляється від вакцинації проти COVID-19, повинні будуть пройти ПЛР або тест на антиген, щоб отримати Green Pass, який буде діяти протягом 48 годин. Виняток становлять ті, у кого є доказ одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців і хто має право на отримання сертифіката.

З 6 серпня наявність Green Pass стала обов'язковою у різних громадських місцях, наприклад, для обідів в приміщенні в барах і ресторанах, а також для доступу до музеїв, тренажерних зал, басейнів, кінотеатрів, театрів і стадіонів. Відмова дотримуватися правил як клієнтам, так і власникам бізнесу може привести до штрафу обсягом до 1 000 євро.

Понад те, з 1 вересня Green Pass буде потрібний для тих, хто бажає подорожувати літаком, залізницею у міжміському сполученні, міжрегіональними автобусами і більшістю міжрегіональних поромів, а також для шкільного персоналу (за винятком студентів) і всіх учасників навчального процесу в університетах.

Схема впровадження Green Pass піддалася критиці з боку деяких політиків, які звинуватили її в "дискримінації" і організували протести проти її реалізації. Проте, Green Pass підтримує більшість італійців.