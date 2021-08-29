В Италии за обед в пиццерии без COVID-паспорта мужчину оштрафовали на 400 евро

Детали

Инцидент произошел в провинции Ровиго на севере страны. Владельца пиццерии также оштрафовали на 1 000 евро.

Что такое Green Pass?

Схема внедрения Green Pass была объявлена премьер-министром Италии Марио Драги в июле, при этом правительство надеялось, что эта схема продолжит стимулировать вакцинацию населения, особенно в связи с продолжающимся распространением высоко заразного варианта COVID-19 "Дельта".

Сертификат, который может быть как цифровым, так и бумажным, предоставляется итальянцам в возрасте от 12 лет и старше, которые получили вакцину, одобренную EMA, спустя не менее пятнадцати дней после первой дозы.

С другой стороны, те, кто отказывается от вакцинации против COVID-19, должны будут пройти ПЦР или тест на антиген, чтобы получить Green Pass, который будет действовать в течение 48 часов. Исключение составляют те, у кого есть доказательство выздоровления от COVID-19 в течение последних шести месяцев и кто имеет право на получение сертификата.

С 6 августа наличие Green Pass стало обязательным в различных общественных местах, например, для обедов в помещении в барах и ресторанах, а также для доступа в музеи, тренажерные залы, бассейны, кинотеатры, театры и стадионы. Отказ соблюдать правила как клиентами, так и владельцами бизнеса может привести к штрафу в размере до 1 000 евро.

Более того, с 1 сентября Green Pass потребуется для тех, кто желает путешествовать самолетом, железной дорогой в междугородном сообщении, межрегиональными автобусами и большинством межрегиональных паромов, а также для школьного персонала (за исключением студентов) и всех участников учебного процесса в университетах.

Схема внедрения Green Pass подверглась критике со стороны некоторых политиков, которые обвинили ее в "дискриминации" и организовали протесты против ее реализации. Однако, Green Pass поддерживает большинство итальянцев.