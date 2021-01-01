В Італії через новорічні феєрверки загинули сотні птахів

"Відразу після опівночі сотні птахів між станцією Терміні, Есквіліно та Віа Націонале загинули через вибухи феєрверків та петард - "килим" із мертвих тварин як на вулицях, так і на тротуарах… Птахи, ймовірно, загинули від серцевих нападів, намагаючись врятуватися від вибухів феєрверків та петард різної потужності, які охопили весь Рим, незважаючи на муніципальну заборону, видану за 24 години до новорічної ночі", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що у соцмережах з’явились фотографії та відео, на яких мертві птахи ніби килимом вкривають землю.

Нагадаємо, у Миколаєві через феєрверк горіли квартири у багатоповерхівці.