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В Італії через новорічні феєрверки загинули сотні птахів

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Римі через новорічні феєрверки та петарди загинули сотні шпаків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere Della Sera.

В Італії через новорічні феєрверки загинули сотні птахів

"Відразу після опівночі сотні птахів між станцією Терміні, Есквіліно та Віа Націонале загинули через вибухи феєрверків та петард - "килим" із мертвих тварин як на вулицях, так і на тротуарах… Птахи, ймовірно, загинули від серцевих нападів, намагаючись врятуватися від вибухів феєрверків та петард різної потужності, які охопили весь Рим, незважаючи на муніципальну заборону, видану за 24 години до новорічної ночі", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що у соцмережах з’явились фотографії та відео, на яких мертві птахи ніби килимом вкривають землю.

Нагадаємо, у Миколаєві через феєрверк горіли квартири у багатоповерхівці.

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