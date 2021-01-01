В Італії через новорічні феєрверки загинули сотні птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Римі через новорічні феєрверки та петарди загинули сотні шпаків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere Della Sera.
"Відразу після опівночі сотні птахів між станцією Терміні, Есквіліно та Віа Націонале загинули через вибухи феєрверків та петард - "килим" із мертвих тварин як на вулицях, так і на тротуарах… Птахи, ймовірно, загинули від серцевих нападів, намагаючись врятуватися від вибухів феєрверків та петард різної потужності, які охопили весь Рим, незважаючи на муніципальну заборону, видану за 24 години до новорічної ночі", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що у соцмережах з’явились фотографії та відео, на яких мертві птахи ніби килимом вкривають землю.
Нагадаємо, у Миколаєві через феєрверк горіли квартири у багатоповерхівці.