В Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Риме из-за новогодних фейерверков и петард погибли сотни скворцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere Della Sera.
"Сразу после полуночи сотни птиц между станцией Термини, Эсквилин и Виа Национале погибли из-за взрывов фейерверков и петард - "ковер" из мертвых животных как на улицах, так и на тротуарах... Птицы, вероятно, погибли от сердечных приступов, пытаясь спастись от взрывов фейерверков и петард различной мощности, которые охватили весь Рим, несмотря на муниципальный запрет, который был издан за 24 часа до новогодней ночи", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что в соцсетях появились фотографии и видео, на которых мертвые птицы будто ковром покрывают землю.
Напомним, в Николаеве из-за фейерверка горели квартиры в многоэтажке.