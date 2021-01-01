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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Риме из-за новогодних фейерверков и петард погибли сотни скворцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere Della Sera.

В Италии из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц

"Сразу после полуночи сотни птиц между станцией Термини, Эсквилин и Виа Национале погибли из-за взрывов фейерверков и петард - "ковер" из мертвых животных как на улицах, так и на тротуарах... Птицы, вероятно, погибли от сердечных приступов, пытаясь спастись от взрывов фейерверков и петард различной мощности, которые охватили весь Рим, несмотря на муниципальный запрет, который был издан за 24 часа до новогодней ночи", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в соцсетях появились фотографии и видео, на которых мертвые птицы будто ковром покрывают землю.

Напомним, в Николаеве из-за фейерверка горели квартиры в многоэтажке.

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