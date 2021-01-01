У Миколаєві через феєрверк горіли квартири в багатоповерхівці

В ніч з четверга на п'ятницю 1 січня, в багатоповерховому будинку по вулиці Садова, 18 в результаті попадання феєрверку в балкон на 7 поверсі стався спалах. На момент загоряння в квартирі нікого не виявилося.

На місце події прибули три машини рятувальників, газова служба та карета швидкої допомоги. Вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

Нагадаємо, в Києві на Софійській площі відразу після урочистого запалення головної ялинки країни, спалахнула прикраса біля новорічного дерева. Займання оперативно ліквідували.