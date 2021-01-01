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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Николаеве из-за фейерверка горели квартиры в многоэтажке

Киев • УНН

 • 20295 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на НикВести.

В Николаеве из-за фейерверка горели квартиры в многоэтажке

В ночь с четверга на пятницу 1 января, в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка в балкон на 7 этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.

На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

Напомним, в Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение возле новогоднего дерева. Возгорание оперативно ликвидировали.

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