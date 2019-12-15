В Італії через бомбу часів Другої світової евакуювали 54 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В італійському місті Бріндізі евакуювали 54 тисячі людей для знешкодження бомби Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Близько 54 тісячі людей були евакуйовані з міста Бріндізі на півдні Італії в неділю, коли експерти працювали над знешкодженням бомби часів Другої світової війни", - пише видання із посиланням на органи влади.
Так, ця операція стала найбільшою евакуацією в мирний час в Італії, коли понад 60% жителів міста були змушені покинути "червону зону" в радіусі 1617 метрів від того місця, де була виявлена бомба.
Британська бомба, імовірно скинута на місто в 1941 році, має довжину 1 метр і містить 40 кілограмів динаміту. Її випадково знайшли минулого місяця під час ремонтних робіт в кінотеатрі.
В рамках цієї операції були закриті і евакуйовані міський аеропорт, залізничний вокзал, дві лікарні та в'язниця.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, десять чоловік, в тому числі чотири жінки і дитина, загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги на сході Афганістану.