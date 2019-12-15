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В Италии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 54 тысячи человек

В Италии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 54 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 15238 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В итальянском городе Бриндизи эвакуировали 54 тысячи человек для обезвреживания бомбы Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Около 54 тысяч человек были эвакуированы из города Бриндизи на юге Италии в воскресенье, когда эксперты работали над обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны", - пишет издание со ссылкой на органы власти.

Так, эта операция стала крупнейшей эвакуацией в мирное время в Италии, когда более 60% жителей города были вынуждены покинуть "красную зону" в радиусе 1617 метров от того места, где была обнаружена бомба.

Британская бомба, вероятно сброшенная на город в 1941 году, имеет длину 1 метр и содержит 40 килограммов динамита. Ее случайно нашли в прошлом месяце во время ремонтных работ в кинотеатре.

В рамках этой операции были закрыты и эвакуированы городской аэропорт, железнодорожный вокзал, две больницы и тюрьма.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли в результате взрыва бомбы на обочине дороги на востоке Афганистана.

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