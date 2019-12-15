В Италии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 54 тысячи человек

"Около 54 тысяч человек были эвакуированы из города Бриндизи на юге Италии в воскресенье, когда эксперты работали над обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны", - пишет издание со ссылкой на органы власти.

Так, эта операция стала крупнейшей эвакуацией в мирное время в Италии, когда более 60% жителей города были вынуждены покинуть "красную зону" в радиусе 1617 метров от того места, где была обнаружена бомба.

Британская бомба, вероятно сброшенная на город в 1941 году, имеет длину 1 метр и содержит 40 килограммов динамита. Ее случайно нашли в прошлом месяце во время ремонтных работ в кинотеатре.

В рамках этой операции были закрыты и эвакуированы городской аэропорт, железнодорожный вокзал, две больницы и тюрьма.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли в результате взрыва бомбы на обочине дороги на востоке Афганистана.