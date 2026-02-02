В Іспанії вперше у світі пересадили обличчя від донора після евтаназії
Київ • УНН
В Університетській клініці Валь-д’Еброн пацієнтці пересадили обличчя від донора, якій провели евтаназію. Ця операція дозволила частково відновити обличчя та розпочати функціональну реабілітацію.
В Іспанії пацієнтка отримала нове обличчя завдяки донору, щодо якої було застосовано евтаназію. Процедура, проведена командою приблизно зі ста фахівців, стала важливою віхою у світовій медицині та відкриває нові можливості для складної трансплантації й реконструктивної хірургії. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
В Університетській клініці Валь-д’Еброн успішно провели першу у світі трансплантацію обличчя від людини, якій була проведена евтаназія. За оцінками експертів, ця операція стала важливою міжнародною подією у сфері реконструктивної хірургії та складної трансплантології.
Процедуру виконали пацієнтці, у якої внаслідок інфекції виник тяжкий некроз тканин обличчя, що порушило основні функції — дихання, харчування та мовлення. Трансплантація дала змогу частково відновити обличчя та розпочати функціональну реабілітацію пацієнтки.
Донорка чітко висловила своє бажання пожертвувати органи й тканини після отримання допомоги в припиненні життя, що дозволило медичним командам заздалегідь спланувати процедуру. Така попередня координація полегшила технічну підготовку до трансплантації, зокрема точну адаптацію тканин обличчя.
Операцію очолив доктор Жоан Пере Баррет, керівник відділення пластичної хірургії та лікування опіків у Валь-д’Еброні. У ній брали участь близько ста фахівців, зокрема хірурги, анестезіологи, медсестри та спеціалісти з мікрохірургії, імунології та психічного здоров’я.
Як пояснив доктор Баррет, цей вид втручання потребує надзвичайно складної підготовки й тривалого спостереження, адже передбачає пересадку шкіри, м’язів, нервів і кісткових структур, а також постійне імуносупресивне лікування для запобігання відторгненню трансплантата.
У лікарні наголошують, що процедура була проведена у суворій відповідності до чинних етичних і юридичних протоколів, та особливо відзначають щедрість донорки й її родини, без яких ця операція була б неможливою.
Валь-д’Еброн у Барселоні є одним із провідних світових центрів із трансплантації обличчя. У 2010 році тут провели першу у світі повну трансплантацію обличчя. Відтоді було виконано кілька подібних операцій, що закріпило міжнародне лідерство клініки у сфері складної реконструктивної хірургії.
