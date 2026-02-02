В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

$42.810.04
51.020.22
ukenru
15:28 • 5564 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
11:00 • 17786 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 31209 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 56704 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 73418 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 50494 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50110 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36143 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52391 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65688 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1м/с
73%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 24380 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 36412 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву11:38 • 16599 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 13717 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 10417 просмотра
публикации
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 5564 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 36457 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 24398 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 83173 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 110412 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Петер Сийярто
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 12 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 1006 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 2634 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 3490 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 6346 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Техника
Золото

В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Университетской клинике Валь-д’Эброн пациентке пересадили лицо от донора, которой провели эвтаназию. Эта операция позволила частично восстановить лицо и начать функциональную реабилитацию.

В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

В Испании пациентка получила новое лицо благодаря донору, в отношении которой была применена эвтаназия. Процедура, проведенная командой примерно из ста специалистов, стала важной вехой в мировой медицине и открывает новые возможности для сложной трансплантации и реконструктивной хирургии. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В Университетской клинике Валь-д’Эброн успешно провели первую в мире трансплантацию лица от человека, которому была проведена эвтаназия. По оценкам экспертов, эта операция стала важным международным событием в сфере реконструктивной хирургии и сложной трансплантологии.

Процедуру выполнили пациентке, у которой вследствие инфекции возник тяжелый некроз тканей лица, что нарушило основные функции — дыхание, питание и речь. Трансплантация позволила частично восстановить лицо и начать функциональную реабилитацию пациентки.

Донор четко выразила свое желание пожертвовать органы и ткани после получения помощи в прекращении жизни, что позволило медицинским командам заранее спланировать процедуру. Такая предварительная координация облегчила техническую подготовку к трансплантации, в частности точную адаптацию тканей лица.

Операцию возглавил доктор Жоан Пере Баррет, руководитель отделения пластической хирургии и лечения ожогов в Валь-д’Эброне. В ней принимали участие около ста специалистов, в том числе хирурги, анестезиологи, медсестры и специалисты по микрохирургии, иммунологии и психическому здоровью.

ВОЗ предостерегает: "гибридные паразиты" шистосомоза, поражающие внутренние органы, могут распространиться по всему миру31.01.26, 20:16 • 6598 просмотров

Как пояснил доктор Баррет, этот вид вмешательства требует чрезвычайно сложной подготовки и длительного наблюдения, ведь предусматривает пересадку кожи, мышц, нервов и костных структур, а также постоянное иммуносупрессивное лечение для предотвращения отторжения трансплантата.

В больнице отмечают, что процедура была проведена в строгом соответствии с действующими этическими и юридическими протоколами, и особо отмечают щедрость донора и ее семьи, без которых эта операция была бы невозможна.

Валь-д’Эброн в Барселоне является одним из ведущих мировых центров по трансплантации лица. В 2010 году здесь провели первую в мире полную трансплантацию лица. С тех пор было выполнено несколько подобных операций, что закрепило международное лидерство клиники в сфере сложной реконструктивной хирургии.

Врачей столичного Центра кардиологии и кардиохирургии наградили государственными орденами23.01.26, 13:10 • 3420 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
Испания