В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

В Испании пациентка получила новое лицо благодаря донору, в отношении которой была применена эвтаназия. Процедура, проведенная командой примерно из ста специалистов, стала важной вехой в мировой медицине и открывает новые возможности для сложной трансплантации и реконструктивной хирургии. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

В Университетской клинике Валь-д’Эброн успешно провели первую в мире трансплантацию лица от человека, которому была проведена эвтаназия. По оценкам экспертов, эта операция стала важным международным событием в сфере реконструктивной хирургии и сложной трансплантологии.

Процедуру выполнили пациентке, у которой вследствие инфекции возник тяжелый некроз тканей лица, что нарушило основные функции — дыхание, питание и речь. Трансплантация позволила частично восстановить лицо и начать функциональную реабилитацию пациентки.

Донор четко выразила свое желание пожертвовать органы и ткани после получения помощи в прекращении жизни, что позволило медицинским командам заранее спланировать процедуру. Такая предварительная координация облегчила техническую подготовку к трансплантации, в частности точную адаптацию тканей лица.

Операцию возглавил доктор Жоан Пере Баррет, руководитель отделения пластической хирургии и лечения ожогов в Валь-д’Эброне. В ней принимали участие около ста специалистов, в том числе хирурги, анестезиологи, медсестры и специалисты по микрохирургии, иммунологии и психическому здоровью.

Как пояснил доктор Баррет, этот вид вмешательства требует чрезвычайно сложной подготовки и длительного наблюдения, ведь предусматривает пересадку кожи, мышц, нервов и костных структур, а также постоянное иммуносупрессивное лечение для предотвращения отторжения трансплантата.

В больнице отмечают, что процедура была проведена в строгом соответствии с действующими этическими и юридическими протоколами, и особо отмечают щедрость донора и ее семьи, без которых эта операция была бы невозможна.

Валь-д’Эброн в Барселоне является одним из ведущих мировых центров по трансплантации лица. В 2010 году здесь провели первую в мире полную трансплантацию лица. С тех пор было выполнено несколько подобных операций, что закрепило международное лидерство клиники в сфере сложной реконструктивной хирургии.

