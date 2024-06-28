В Ірані сьогодні обиратимуть нового президента після смерті Ебрагіма Раїсі
Київ • УНН
Сьогодні в Ірані обиратимуть нового президента після смерті колишнього президента Ебрагіма Раїсі, основними кандидатами є Мохаммад Бакер Калібаф і Масуд Пешешкян.
Сьогодні в Ірані обиратимуть нового президента після загибелі Ебрагіма Раїсі. Про це повідомляє Agence France-Presse, передає УНН.
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Сьогодні в Ірані пройдуть президентські вибори, які були перенесені через загибель президента Ебрагіма Раїсі в травні у катастрофі вертольота. Вибори відбуваються за участю шести кандидатів, серед яких головним фаворитом вважається колишній мер Тегерана Мохаммад Бакер Калібаф, близький до Корпусу вартових іранської революції.
Два ультраконсервативних кандидати вже знялися з виборчої гонки, залишивши Калібафа та реформіста Масуда Пезешкіана на передовій. Пезешкіан підкреслив необхідність покращення відносин зі Сполученими Штатами для скасування санкцій, які тяжко вразили економіку Ірану, змушуючи країну боротися з високою інфляцією та безробіттям.
Загадкова смерть президента Ірану Раїсі: ЗМІ складають "список підозрюваних"20.05.24, 18:57 • 20876 переглядiв