Киев • УНН
Сегодня в Иране будут выбирать нового президента после смерти бывшего президента Эбрагима Раиси, основными кандидатами являются Мохаммад Бакер Калибаф и Масуд Пешешкян.
Сегодня в Иране будут избирать нового президента после гибели Эбрагима Раиси. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
Сегодня в Иране пройдут президентские выборы, которые были перенесены из-за гибели президента Эбрагима Раиси в мае в катастрофе вертолета. Выборы проходят с участием шести кандидатов, среди которых главным фаворитом считается бывший мэр Тегерана Мохаммад Бакер Калибаф, близкий к Корпусу стражей иранской революции.
Два ультраконсервативных кандидата уже снялись с избирательной гонки, оставив Калибафа и реформиста Масуда Пезешкиана на передовой. Пезешкиан подчеркнул необходимость улучшения отношений с Соединенными Штатами для отмены санкций, которые тяжело поразили экономику Ирана, заставляя страну бороться с высокой инфляцией и безработицей.
Загадочная смерть президента Ирана Раиси: СМИ составляют "список подозреваемых"20 мая 2024, 15:57 • 20583 просмотра