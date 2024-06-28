Сегодня в Иране будут избирать нового президента после гибели Эбрагима Раиси. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Сегодня в Иране пройдут президентские выборы, которые были перенесены из-за гибели президента Эбрагима Раиси в мае в катастрофе вертолета. Выборы проходят с участием шести кандидатов, среди которых главным фаворитом считается бывший мэр Тегерана Мохаммад Бакер Калибаф, близкий к Корпусу стражей иранской революции.

Два ультраконсервативных кандидата уже снялись с избирательной гонки, оставив Калибафа и реформиста Масуда Пезешкиана на передовой. Пезешкиан подчеркнул необходимость улучшения отношений с Соединенными Штатами для отмены санкций, которые тяжело поразили экономику Ирана, заставляя страну бороться с высокой инфляцией и безработицей.

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