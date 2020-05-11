В Ірані під час навчань випадково запустили ракету по своєму кораблю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Під час військових навчань іранський есмінець проти ночі на понеділок відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Як зазначається, іранський есмінець в Оманському морі випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 Noor по іншому кораблю, який також брав участь у навчаннях.
Один з кораблів, ймовірно, було потоплено.
Після інциденту безвісти зникли більше 40 військовослужбовців.
Нагадаємо, 8 травня в Ірані стався потужний землетрус, є загиблий і поранені.