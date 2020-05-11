В Иране во время учений случайно запустили ракету по своему кораблю

Как отмечается, иранский эсминец в Оманском море случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 Noor по другому кораблю, который также принимал участие в учениях.

Один из кораблей, вероятно, был потоплен.

После инцидента бесследно исчезли более 40 военнослужащих.

Напомним, 8 мая в Иране произошло мощное землетрясение, есть погибший и раненые.