В Иране во время учений случайно запустили ракету по своему кораблю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Во время военных учений иранский эсминец в ночь на понедельник открыл огонь по одному из своих военных кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как отмечается, иранский эсминец в Оманском море случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 Noor по другому кораблю, который также принимал участие в учениях.
Один из кораблей, вероятно, был потоплен.
После инцидента бесследно исчезли более 40 военнослужащих.
Напомним, 8 мая в Иране произошло мощное землетрясение, есть погибший и раненые.