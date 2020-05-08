В Иране произошло мощное землетрясение, есть погибший и раненые

КИЕВ. 8 мая. УНН. В провинции Тегеран в Иране в ночь на пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1. Как минимум один человек погиб и еще шесть пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.