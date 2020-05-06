В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вблизи острова Бабар в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.
Так, по данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 117 км.
В то же время, по данным Геологической службы США, землетрясение имело силу 6,8.
Более того, по данным некоторых СМИ, магнитуда землетрясения составила вообще 7,3.
Как сообщалось в УНН, ранее сегодня землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане - у берегов островного государства Самоа.