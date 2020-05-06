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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Киев • УНН

 • 13288 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Вблизи острова Бабар в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает УНН.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Так, по данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 117 км.

В то же время, по данным Геологической службы США, землетрясение имело силу 6,8.

Более того, по данным некоторых СМИ, магнитуда землетрясения составила вообще 7,3.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане - у берегов островного государства Самоа.

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